Marcelo reúne grupo após cassação

O deputado federal cassado Marcelo Lima (PSB), ex-vice-prefeito de São Bernardo, voltou a circular pela cidade depois do resultado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na terça-feira, pela extinção de seu mandato por infração à Lei da Fidelidade Partidária. No domingo, reuniu os vereadores que apoiaram sua campanha à Câmara Federal, levou para uma chácara no Riacho Grande, para um futebol com churrasco. O objetivo foi mostrar para o meio político que seu projeto eleitoral segue firme e forte, apesar do revés jurídico. Os comentários no meio político foram que Marcelo se colocou como candidato a prefeito, independentemente da cassação, em recado direto ao prefeito Orlando Morando (PSDB).

Escondidinho

Curiosamente, ou não, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tem escondido o deputado federal cassado Marcelo Lima (PSB) das suas redes sociais – o mesmo não acontece com Marcelo, que está, o tempo todo, enaltecendo o tucano em suas páginas oficiais.

Agenda polêmica

Uma agenda de quinta-feira do deputado estadual e pré-candidato a prefeito pelo PT em São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, deu o que falar. Ele organizou uma plenária na casa do marido de Larissa Vieira da Silva Araújo, lotada no gabinete de Danilo Lima (PSDB), presidente da Câmara e primo do ex-vice-prefeito Marcelo Lima (PSB).

Nome referendado – 1

A ex-vereador Bete Siraque foi referendada como pré-candidata do PT à Prefeitura de Santo André, em reunião do partido que aconteceu no sábado. “Estamos unidos e preparados para apresentar a nossa cidade os caminhos que colocarão nossa região novamente em um lugar de relevância, crescimento econômico e ampliação dos direitos básicos da população. Conto com cada uma e um de vocês para fazer dessa pré-campanha um movimento necessário para conquistar mais pessoas para nosso projeto”, disse a petista.

Nome referendado – 2

Bete foi candidata do PT na eleição de 2020 e terminou na segunda colocação, com 25.493 votos - muito atrás do prefeito Paulo Serra (PSDB), reeleito no primeiro turno com 266.591. Mas o desempenho de Bete foi considerado fora da curva porque ela terminou na frente de Bruno Daniel (Psol), que registrou 25.018 votos e passou todo o pleito como segundo colocado nas pesquisas de intenções de voto.

Cidadã diademense

A Câmara de Diadema aprovou a concessão de título de cidadã diademense para a ex-secretária de Saúde da cidade Rejane Calixto. A honraria foi sugerida pelo vereador Edval da Farmácia (PSDB). Rejane ficou no governo nos primeiros dois anos de gestão e foi substituída pelo vereador licenciado Zé Antônio (PT).

Sancionado

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), sancionou a lei que denomina Angelo Puga a rua no bairro Várzea do Tamanduateí que abrigará uma das usinas fotovoltaicas da cidade. Puga foi diretor administrativo do Diário e um dos fundadores do jornal.