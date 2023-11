Metrô define empresa para desapropriaçaões da Linha 20-Rosa

A Companhia do Metropolitano de São Paulo definiu na quinta-feira que a empresa Marques & Marques Engenharia será responsável pelo estudo de desapropriação de áreas para construção da Linha 20-Rosa do Metrô, que sairá do bairro da Lapa, na Capital, com destino ao Grande ABC. A contratação foi feita em uma licitação que envolveu outras cinco concorrentes, e o valor do contrato será de R$ 251 mil.

O levantamento envolve espaços necessários para a implantação de nove estações, sendo seis na região (duas em São Bernardo e quatro em Santo André) e outras três em São Paulo — Cursino, Arlindo Vieira e Livieiro (Capital); Taboão-Pauliceia e Rudge Ramos (São Bernardo; Afonsina, Príncipe de Gales, Portugal e Santo André (Santo André).

O trecho também envolve construções dos poços de ventilação, saídas de emergência e subestações primárias ao longo de todo o trajeto e também do principal pátio de manutenção do ramal, que vai ser implantado em terreno em Sanro André, às margens da linha férrea por onde trafegam os trens da Linha 10-Turquesa, que faz a ligação entre Rio Grande da Serra e a Estação Luz, na Capital .

Com a homologação, a Marques & Maeques Engenharia terá 12 meses para concluir o levantamento, prazo contado a partir da emissão da primeira ordem de serviço.

O trecho envolvendo o Grande ABC é o segundo a ser analisado para desapropriações. Em junho, o Metrô contratou a CTA Consultoria Técnica e Assessoria para fazer os estudos de intervenção entre as estações Santa Marina e Abraão Morais, na Capital.

Segundo o projeto, a Linha 20-Rosa terá extensão de 31 quilômetros, com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina, no bairro da Lapa, na Capital, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo. O modal terá conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos do próprio Metrô e da CPTM. O investimento projetado no modal é de R$ 32 bilhões.

ORÇAMENTO

O governo do Estado de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), reservou R$ 70,2 milhões para o projeto da Linha 20-Rosa no Orçamento de 2024. A verba foi incluída na LOA (Lei Orçamentária Anual), que está sob apreciação dos deputados na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

O valor destinado ao projeto faz parte do programa de expansão, modernização e operação do transporte metroviário, com recursos estimados em R$ 8,3 bilhões no ano que vem. Ao todo, o orçamento estadual de 2024 projeta uma receita de R$ 328 bilhões, a maior da história, com um aumento de 3,3% em relação ao valor orçado para 2023.