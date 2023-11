Esposa de Bruce Willis fala sobre a rotina com o marido um ano após diagnóstico de demência

Abriu o jogo! Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, usou as suas redes sociais para falar um pouco da rotina ao lado do ator após o diagnóstico de demência. Ela confessou que a doença não oferece muitas opções.

A demência frontotemporal (DFT) não oferece muitas opções. Ele pode sugar todo o ar de uma sala. Mas eu fiz uma escolha: recuperar um pouco de energia e bombear oxigênio de volta para nossas vidas, pelo bem de nossas garotas, Bruce e eu.

Em um texto divulgado pelo Sunday Paper, Emma ainda falou do apoio que recebeu após compartilhar a história do amado, que está com 68 anos de idade.

Por mais difícil que tenha sido apresentar o diagnóstico de DFT de Bruce, eu sabia que precisava levantar a minha voz para conscientizar sobre esta doença. O mundo precisa de saber que nem toda a demência é Alzheimer e que nem toda a demência tem impacto na memória. Uma doença como essa, por exemplo, apresenta alterações de comportamento, personalidade, linguagem ou movimento.