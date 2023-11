Simple Plan anuncia show solo no Brasil com abertura inédita de NX Zero

Quem mais estava com saudade de cantar Welcome to my life a plenos pulmões? Se você faz parte do grupo, pode comemorar que vai ter Simple Plan em apresentação solo no Brasil, sim! Além do show confirmado no festival I Wanna Be Tour, que acontece em março de 2024, a banda acaba de anunciar nesta segunda-feira, dia 13, que também se apresentará fora do evento com uma apresentação inédita em terras paulistas.

Mas calma que as boas notícias não acabam por aí! A banda de pop-punk brasileira NX Zero, também presente no festival, que passará pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Belo Horizonte, será a responsável pela abertura do show. Baita responsabilidade, hein?

Esse super evento está marcado para o dia 1º de março, apenas um dia antes do I Wanna Be Tour em São Paulo. O show solo acontecerá no Vibra e as vendas começam nesta terça-feira, dia 14, a partir das 11 horas no site da EVENTIM, com ingressos que custam a partir de 75 reais.

Com o objetivo de mostrar como a música pode ser uma ferramenta para encontrar um propósito na vida, a banda possui a Simple Plan Foundation, fundada em 2005, que receberá doações a cada US$ 1 de ingresso vendido para a turnê. A fundação já doou mais de US$ 2 milhões para diversas causas no Canadá e recebeu vários prêmios por sua filantropia.