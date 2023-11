Yudi Tamashiro comenta sobre nova fase de Priscilla: -Continuo admirando e respeitando suas decisões

Yudi Tamashiro, ex apresentador do Bom Dia e Cia. ao lado de Priscilla, opinou sobre a nova fase da colega, que desisitu da carreira gospel e não utiliza mais o sobrenome - Alcântara - no nome artístico.

Cristão, o apresentador negou em uma publicação nas redes que tenha criticado Prisicilla e a chamado de desviada, como falaram alguns perfis de fofoca:

Eu não dei nenhuma entrevista a essas páginas de fofoca... algum jornalista simplesmente distorceu minhas falas de uma antiga entrevista e trouxe isso tudo ao público sem nenhum fundamento., escreveu.

Com fotos dos dois, sendo a principal da dupla durante a apresentação do programa, Yudi continou sua mensagem, agora, diretamente à colega:

Priscilla, saiba que como antes, continuo admirando você e respeitando suas decisões. Amo você e oro por você como oro pela minha família!, e ainda adicionou que mesmo que tentem forçar uma tensão que não existe, Deus os chamou para serem pacificadores.

E finalizou com duas passagens bíblicas:

Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus.

E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça.