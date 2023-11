São Paulo aproveita Data Fifa para fazer avaliação médica visando ganhar tempo na volta em 2024

O São Paulo vai aproveitar a pausa no calendário para a Data Fifa e fará uma série de avaliações médicas nos jogadores nesta semana no Centro de Treinamento da Barra Funda. Os atletas serão submetidos a testes clínicos e avaliação cardiológica completa.

Geralmente os exames são realizados no início da temporada, mas a comissão técnica do técnico Dorival Júnior decidiu antecipar os exames para ganhar dois dias de preparação para 2024.

Na próxima temporada, o São Paulo tem no calendário a Copa Libertadores, o Campeonato Paulista, o Brasileirão e a Copa do Brasil, além da disputa do título da Supercopa do Brasil, no dia 3 de fevereiro.

Os jogadores serão divididos em dois grupos para teste ergométrico, eletrocardiograma e ecocardiograma, além de avaliações clínicas: uma parte fará na quarta-feira (15) e a outra na quinta (16).

Décimo colocado no Brasileiro, com 46 pontos, o São Paulo volta a campo somente no dia 22 para o duelo atrasado contra o Fluminense, pela 32ª rodada do torneio nacional, no Maracanã.