Obituário - 14 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Maria Clory de Barros, 93. Natural de Ponta Grosa (Paraná). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Pedagoga. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Izidoro Duarte, 91. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deolinda Mirandola da Silva, 89. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esplinter José Cestari, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Engenheiro. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria José Rodrigues, 84. Natural de Bocaina (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Botaro, 78. Natural de Rolândia (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

Maria de Souza, 78. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Barbosa dos Santos, 76. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Alonso, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacir Alves de Freitas Junior, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Mecânico. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Laizé Bento Raych, 84. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Doralice dos Reis Magno, 71. Natural de Franca (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Laís Amabile Oliveira Queiroz, seis anos. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Menor. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Maria de Lourdes Stefanelli, 84. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Américo Ferreira, 74. Natural de Muriaé (MG). Residia no Moinho Velho, em São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Rogério Carvalho, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Vicência Mariana da Silva, 88. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Jardim Prudência, em São Paulo. Dia 8, em Diadema. Memorial Paulista, em Embu das Artes.

Charles Assis de Oliveira, 72. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Paula Cândido.

Severino Tenório de Siqueira, 70. Natural de Carnaíba (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Moacir Muniz, 69. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

João Ribeiro Braga, 62. Natural de Cruz das Almas (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Ildei Cedro de Souza, 53. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Fernando Cesar de Souza, 50. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Daluyr José Santana, 83. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Angelina Massaroli Branco, 83. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Parque do Grande ABC.