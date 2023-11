Bons amigos! Lucas Lima vai com Sandy e ex-sogros, Xororó e Noely, ao cinema

Bons amigos! Lucas Lima e Sandy são a prova de que, às vezes, mesmo com a separação pode-se manter uma boa relação. Os dois vivem aparecendo juntos depois do anúncio do término, o que já chegou até mesmo a levantar suspeita nos fãs se eles poderiam voltar em breve.

No último domingo, dia 12, por exemplo, o músico, ator e dublador de 41 anos de idade mostrou nas redes sociais que foi com a ex-esposa e os ex-sogros, Xororó e Noely Lima, ao cinema. Isso porque ele dubla um personagem no filme As Marvels e foi prestigiado pelo grupo, que ainda conta com os seus irmãos.

MÃE EU TÔ NA MARVEL!!!! Hoje a gente foi de EXCURSÃO assistir a The Marvels, onde EU DUBLEI UM PERSONAGEEEEEEM!!!!!! Prazer, Príncipe Yan!!! SOCORRO QUE ALEGRIAAAAAAAAAA!!!!! Assistam ao dublado pra ouvir eeeeu!

Nos comentários, Sandy ainda disse:

Foi DEMAIS!! Você merece muito essa alegria!!

Lembrando que ele ainda fizeram uma turnê pela Europa juntos após o anúncio da separação, que aconteceu em meados de setembro.