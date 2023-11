Expectativas de inflação nos EUA para 1 ano caem para 3,6% em outubro, diz Fed de NY

As expectativas de inflação nos Estados Unidos para 1 ano caíram de 3,7% em setembro para 3,6% em outubro, segundo pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, divulgada nesta segunda-feira, 13. No horizonte de 5 anos, houve queda de 2,8% para 2,7%, mas as de 3 anos se mantiveram em 3,0%.

O levantamento indica que a expectativa por um aumento da taxa de desemprego para o período de 12 meses cresceu 1,5 ponto porcentual, a 38,6%. Já a probabilidade de perda de emprego recuou 0,3 ponto porcentual, a 12,7%.

Em relação ao crédito, a percepção de acesso ao crédito melhorou levemente, à medida que uma menor parcela dos entrevistados relatou maior dificuldade em obter empréstimos.

Já a aposta de que o mercado de ações cairá no prazo de 1 ano recuou 2,5 pontos porcentuais, a 34,2%, menor nível desde outubro de 2022.