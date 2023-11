MC Daniel dá show de autoestima: Cada dia mais atraente e necessário

Atraente e necessário? Foi assim que MC Daniel se definiu através de suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 13. De bom humor, o cantor aparece no vídeo enquanto se admira pela tela do celular.

Na legenda, ele escreveu:

Cada vez mais atraente e necessário.

Enquanto falava

- Eu me impressiona com a minha a beleza. Como é que o cara trabalha tanto, não dorme, não descansa, e consegue manter essa beleza barroca, clandestina, pouco mexinana, pouco oriental, pouco traumática, mas atraente. Eu sou tipo arroz e feijão, sou necessário. Tem gente que não é necessário, é excessivo. Eu sou necessário.

Vale lembrar que Daniel é ex-namorado de Mel Maia. Atualmente, ele está sendo alvo de boatos de romance com Yasmin Brunet. A última vez que os dois apareceram juntos foi na gravação do DVD de Matheus e Kauan, que aconteceu em São Paulo, no último sábado, dia 11.