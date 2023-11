Após denúncia de agressão, Alexandre Correa tira todas as fotos das redes, deixando apenas comunicado sobre caso com Ana Hickmann

Mais um capítulo na polêmica envolvendo Alexandre Correa e Ana Hickmann se deu na manhã desta segunda-feira, dia 13. Depois de a apresentadora abrir um boletim de ocorrência contra o marido, diversos episódios estão se desenrolando.

E agora, após Alexandre apagar milhares de fotos do seu Instagram no último fim de semana, desta vez ele resolveu retirar tudo do ar, deixando apenas o comunicado publicado falando sobre o caso, onde nega as acusações de ter dado cabeçadas na apresentadora. Sua foto segue alterada para uma imagem azul.

Com isso, o empresário tira do ar cerca de 6,5 mil fotos.

Por outro lado, Ana Hickmann também apagou muitas fotos publicadas nas redes ao lado do marido após a denúncia sobre violência doméstica.