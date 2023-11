No Hoje em Dia, Ana Hickmann agradece mensagens de carinho após polêmica com o marido: - Está sendo um momento difícil

Força! Na manhã desta segunda-feira, dia 13, após as polêmicas com o marido, Ana Hickmann apresentou o programa Hoje em Dia ao lado dos seus companheiros de atração.

Com um look rosa, Ana deu as notícias do dia, participou do quadro Giro dos Famosos, e no final da atração mandou um recado a todos que tiraram um tempo para mandar uma mensagem de carinho e conforto após ser vítima de violência doméstica.

- Antes da gente encerrar o programa eu queria aproveitar agora e agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil pra mim, para o meu filho e para minha família, disse.

Ana também contou que ainda não está pronta para falar sobre o assunto, mas assim que estiver falará:

- Eu ainda não estou pronta para falar a respeito, e assim que eu estiver pronta e um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está ó, dentro do meu coração. De verdade, como eu sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã no programa. Obrigada a todos.

Logo após o final da atração, Gottino, responsável por comandar o Balanço Geral também se pronunciou e mandou um recado à Ana:

- Estamos todos com você!

Força, Ana!