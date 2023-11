Postos da Rio-Santos tinham o diesel mais caro na 1ª semana do mês, mostra IPTL

Os motoristas que passaram pela BR-101 (Rio-Santos) no início deste mês, pagaram mais pelo litro do diesel. A média de preço do litro do diesel comum foi de R$ 6,13, e do tipo S-10 ficou em R$ 6,28 o que colocou a rodovia no topo do ranking do diesel mais caro, entre as principais estradas do País, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), apurado pela Edenred Brasil.

O levantamento é realizado com base no movimento de 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

A Presidente Dutra ficou em segundo lugar, de acordo com o IPTL. Quem circulou por ali, pagou, em média, R$ 6 o litro do diesel comum e R$ 6,20 o litro do S-10.

Na Régis Bittencourt, o tipo comum fechou a média de R$ 5,96 e o S-10 R$ 6,18.

Já na Fernão Dias, o comum foi encontrado a R$ 5,95 e o S-10 a R$ 6,17.

"O preço médio do diesel seguiu tendência de estabilidade no País no início de novembro, mas desde setembro, a média nacional ultrapassa R$ 6, o que reflete no preço comercializado nos postos de abastecimento das rodovias de todo o País", Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.