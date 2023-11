Santo André ganha prêmio Cidades Excelentes na categoria Sustentabilidade

A cidade de Santo André ganhou neste domingo (12) a etapa estadual do prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Sustentabilidade. A premiação, promovida pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila, visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública.

"Muita alegria compartilhar mais este prêmio, agora do Grupo Bandeirantes. Além de sermos uma cidade inteligente, somos também uma cidade sustentável. Para nós, o melhor prêmio é a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Santo André. Este reconhecimento é muito especial e é uma honra, em nome de cada morador da nossa cidade, levar mais este prêmio para casa”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O prêmio é um reconhecimento a diversas iniciativas da Prefeitura de Santo André voltadas à preservação do meio ambiente, alinhadas a ações de desenvolvimento sustentável e inclusão social. A cidade recebeu a nota 75,54, a maior entre os municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes nesta categoria.

Entre as iniciativas está o Moeda Verde, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O programa, que troca recicláveis por hortifrúti, completa seis anos de existência neste mês beneficiando 26 comunidades. Desde 2017, mais de 1,2 mil toneladas de resíduos foram recolhidas e aproximadamente 250 toneladas de alimentos foram entregues.

Outra ação em destaque é o projeto de instalação do complexo de usinas fotovoltaicas, realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. As obras estão em andamento e resultarão na geração de energia limpa, além de economia na conta de luz de prédios públicos.

O programa Moeda Pet, que troca recicláveis por rações para cães e gatos, também foi levado em consideração. A iniciativa existe desde 2019 e é uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente com o Banco de Rações do Fundo Social de Solidariedade e o Semasa.

Outra iniciativa é o programa Ponto Limpo, que combate o descarte irregular de resíduos. Neste projeto, o Semasa atua na sensibilização dos munícipes visando a destinação correta de resíduos e incentivando a participação no processo de revitalização de áreas degradadas. A cidade realiza ainda os projetos socioambientais Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica, promovidos por meio de doações nas Estações de Coleta.

IGMA

A avaliação dos municípios foi feita com base no ranking do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), plataforma que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país. A ferramenta é estruturada com base em inteligência artificial que, a partir de algoritmos, consolida os resultados de 67 indicadores em uma única nota final.

Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública - Santo André concorreu ainda em outro quesito na etapa estadual do prêmio Band Cidades Excelentes. O município foi finalista na categoria Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

Entre as ações em destaque estão iniciativas do Núcleo de Inovação Social como a Escola de Ouro Andreense, que promove cursos de qualificação 100% gratuitos para a população, e Mãe Andreense, que oferece cuidados exclusivos à saúde da mulher com foco na humanização, integralidade de cuidados e prevenção nas diferentes etapas da vida.

Também se destaca nesta categoria o programa Santo André 500 Anos, da Secretaria de Planejamento Estratégico e Licenciamento, que contempla diretrizes de longo prazo visando planejar o futuro da cidade para as próximas três décadas, garantindo uma cidade mais inclusiva, moderna, solidária, sustentável e referência para outros municípios.

Outra iniciativa é o Circuito Andreense de Empreendedorismo, da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, que tem como objetivo principal levar capacitação gratuita para pequenos e microempreendedores nos bairros, além de informações, serviços e oportunidades de qualificação.

Os vencedores das etapas estaduais do prêmio Band Cidades Excelentes vão participar no dia 11 de dezembro da etapa nacional, que será realizada em Brasília