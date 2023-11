Vale diz que operações de transporte de carga na Estrada de Ferro Carajás foram retomadas

A Vale informou nesta segunda-feira, 13, que retomou as operações de transporte de cargas na Estrada de Ferro Carajás (EFC). Segundo a mineradora, a parada da ferrovia não impactou a programação trimestral de produção e embarques da empresa.

A interrupção ocorreu no último dia 8, após um incêndio ocorrido em um trem de carga no km 244 na Estrada de Ferro Carajás, no Maranhão.

Conforme a empresa divulgou na ocasião, o incêndio foi contido sem vítimas e sem impacto ambiental material.