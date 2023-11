Ticiane Pinheiro e Renata Alves mostram apoio à Ana Hickmann após polêmica com marido

Ana Hickmann está enfrentando uma grande polêmica com o marido, Alexandre Correa. O casal se envolveu em uma briga no último sábado, dia 11, e o caso terminou com um registro de boletim de ocorrência.

A apresentadora alegou que o marido a prensou contra a parede e ameaçou lhe dar uma cabeçada. Agora, Ana Hickmann está recebendo inúmeras mensagens de apoio de amigos, fãs e seguidores.

Renata Alves surgiu nas redes sociais para mostrar seu carinho pela apresentadora. Na legenda, ela escreveu:

Estou contigo! Nada disso vai conseguir parar você. Até porque o músculo mais fortes que existe é o coração e o seu é gigante, amiga! Sim, hoje é um novo dia.

Ticiane Pinheiro também não deixou de mostrar todo o seu apoio à amiga e declarou:

Estarei sempre aqui. Te amo.