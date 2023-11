Luciano Huck relembra acidente do filho Benício: - Foi uma confusão na nossa vida

Emocionante! No último domingo, dia 12, Luciano Huck relembrou um momento delicado envolvendo o seu filho Benício, em junho de 2019. O assunto foi abordado quando Regis Danese, convidado do Domingão, falou sobre o acidente de carro que sofreu no final do mês de agosto.

- A história mais óbvia quando a gente fala de milagres é a do acidente de avião que a gente teve em família. Mas eu acho que o milagre mais poderoso que a gente teve foi quando o nosso filho do meio, Benício, sofreu um acidente em Angra dos Reis, disse. Para quem não se lembra, Benício estava com apenas 11 anos de idade quando se acidentou enquanto praticava wakeboard.

- A gente achou que não era nada, e quando eu vi eu estava de chinelo, shorts e camiseta em um hospital no Rio de Janeiro. Ele teve que operar a cabeça. Foi uma confusão na nossa vida, eu estava com ele sozinho no hospital e o médico falou: Tem que operar e tem que operar a cabeça agora, contou Huck.

O apresentador contou que por sorte o médico estava próximo do hospital:

- Ele tinha ido em um almoço na Serra. Naquele dia não tinha bebido, então resolveu descer dirigindo. Estava descendo sozinho. Quando ligaram do hospital, ele estava a 20 minutos de lá. Chegou, fez a cirurgia e deu tudo certo. Aquelas coisas que você não sabe explicar, mas sabe que foi um milagre na sua vida. O que poderia ter sido uma tragédia, uma catástrofe, passa a ser uma coisa de aprendizado e reflexão.