Prefeito do Rio de Janeiro fala da possibilidade de homenagear Taylor Swift no Cristo Redentor

Será que vem aí? Os fãs de Taylor Swift estão eufóricos com as apresentações da artista na cidade do Rio de Janeiro. Uma prova disso são os pedidos para que a cantora ganhe uma homenagem no Cristo Redentor.

Tudo começou quando os Swifties começaram uma campanha nas redes sociais para ser projetado no Cristo uma blusa com a escrita Junior Jewels, usada no clipe You belong with me. O pedido foi feito do prefeito da cidade, Eduardo Paes, que para alegria de todos acabou se pronunciando através do X - antigo Twitter.

Queridos @taylorswift13 fãs. Vou pedir ao querido Padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no Cristo Redentor! Em tempo: o Instagram dele é @padreomaroficial.

Vale pontuar que a cantora se apresentará no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.