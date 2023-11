Cintia Dicker nega indireta para Luana Piovani após postagem: Quando eu tiver alguma coisa para falar, serei direta

Está marcada para esta segunda-feira, dia 13, mais uma audiência da briga entre Luana Piovani e o ex-marido, Pedro Scooby. Por isso, quando Cintia Dicker, atual esposa do surfista, publicou uma frase em seus Stories, prontamente os seguidores entenderam como uma indireta para a apresentadora.

Na publicação, o texto falava sobre carma:

Quem te traiu, será traído. Aqueles que mentiram, serão vítimas de mentiras também. Quem te enganou, será enganado. Quem te ofendeu, será ofendido. Aqueles que te fizeram sofrer, irão sofrer. Porque essas são as regras do jogo.

Ao ver a repercussão, a modelo decidiu se pronunciar e negar qualquer tipo de indireta à ex de Scooby. Durante a madrugada desta segunda-feira, dia 13, Cintia explicou:

- Eu posto frases e toda vez que eu posto frases, as pessoas já colocam essa frase para alguém. Gente, eu chamo de lynda, com Y, as minhas amigas, tá? E eu acho que muita gente também não conhece esse meu lado brincalhão, de fazer piada. Mas assim, se a carapuça servir, vocês começam a debater e criar uma história, uma novela na cabeça de vocês que, gente, não, né? E quando eu estava grávida da Aurora, que ela foi diagnosticada com gastrosquise, eu fazia consultas com a Cris, cirurgias psíquicas. Essas cirurgias eram para quebrar alguns [carmas]. E eu estava conversando com as minhas amigas hoje sobre isso, as minhas amigas, as lyndas. É isso, gente. Acho que muita gente não me conhece ainda. Quando eu tiver alguma coisa para falar para alguém, vocês podem ter certeza que serei direta e reta. Boa noite.

Vale lembrar que Scooby e Piovani estão protagonizando uma verdadeira briga judicial sobre a guarda dos três filhos, Dom, Liz e Bem. No início de 2023, o surfista entrou com uma ação judicial pedindo que a apresentadora seja proibida de citar seu nomes nas redes sociais.