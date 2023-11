Ana Hickmann recusa medidas protetivas contra marido após ser escoltada à delegacia

Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, estão envolvidos em uma polêmica após o empresário ter agredido a esposa na frente do filho do casal, de acordo com o boletim de ocorrência feito pela apresentadora. Tudo teria acontecido ainda no último sábado, dia 11.

Segundo informações do Fantástico, a apresentadora registrou o caso em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo. O registro foi feito como lesão corporal e violência doméstica.

Ana contou às autoridades que estava na cozinha e, depois de uma discussão, teria sido agredida e ameaçada pelo marido. A apresentadora teria sido pressionada contra a parede, quando Alexandre a ameaçou de lhe dar uma cabeçada. Ela chegou a tentar alcançar o celular, mas, nesse momento, o companheiro fechou a porta repentinamente, o que causou uma lesão em seu braço esquerdo.

Hickmann conseguiu trancar o marido para o lado de fora do cômodo e então fez a ligação para a polícia. A loira declarou que seu filho, também, Alexandre, de dez anos de idade, e funcionários estavam presentes quando a discussão teve início.

A apresentadora precisou de atendimento médico e se dirigiu, por conta própria, até a Santa Casa de Itu, onde colocou uma tipoia no braço esquerdo. Depois disso, ela foi escoltada até a delegacia, onde prestou o primeiro depoimento.

Sob os cuidados dos policiais, Ana Hickmann foi informada sobre as medidas protetivas que constam na Lei Maria da Penha, porém, no boletim, consta que ela optou por não pedir nenhuma restrição ao marido.