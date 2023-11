Dois meses após acidente, Regis Danese diz que lembrou de Cristiano Araújo após bater o carro

Regis Danese participou do Domingão com Huck no último dia 12 de novembro. Durante a conversa, ele relembrou da difícil recuperação após sofrer um grave acidente de carro no dia 30 de agosto, quando viajava para fazer um show.

Durante a conversa, cerca de dois meses após o acidente, ele relembrou os fatos:

- Eu estava indo fazer um show em Goiás, e meu irmão do lado. De repente, escutei ele falando: Regis, o caminhão vai bater. E aquele impacto, bateu [...] As portas do meu lado foram arrancadas, o pneu foi arrancado. Não sobrou nada do meu lado.

Danese então diz que pensou muito em Cristiano Araújo, cantor sertanejo que faleceu em 2015 após sofrer um acidente de carro.

- Quebrei o braço e logo senti uma dor abdominal muito forte. Eu desci do carro e quando eu desci eu lembrei do Cristiano Araújo, porque eu sentia fortes dores abdominais e eu comecei a querer apagar.

Regis passou por cirurgias de emergência e precisou ficar internado por algumas semanas. Ele recebeu alta no dia 19 de setembro e seguiu se recuperando em casa.