Carros com inteligência artificial: ocupantes precisam apenas definir destino

A inteligência artificial já pode ser encontrada nas mais diferentes áreas. Até mesmo em itens usados no dia a dia – como celulares com reconhecimento facial ou câmeras de segurança.

A IA também já entrou no universo automobilístico e é grande responsável por sua evolução constante. As pesquisas e os investimentos na condução automatizada estão crescendo cada vez mais, de forma que os carros do futuro não serão nada parecidos com os que existem hoje.

O levantamento realizado pela Drive Pneus explica como a IA está revolucionando a indústria automobilística e como os carros do futuro deixarão de ser apenas veículos e se tornarão em centros de inovação tecnológica.

Nos últimos anos, a tecnologia ganhou um papel central na transformação da indústria.

A Inteligência Artificial entrou no mercado automobilístico e, desde então, tem se tornado essencial para sua evolução. Mudanças que hoje parecem simples, como o uso de GPS e o câmbio automático, foram grandes revoluções.

Atualmente, existem muitos carros que já contam com sensores de movimento na parte traseira e recursos de conectividade. Com essas mudanças, os veículos estão se tornando cada vez mais inteligentes e automatizados.

Evolução da IA na indústria automobilística

Segundo a Sociedade dos Engenheiros Automotivos (SAE), existem 6 classificações de níveis de automação dos veículos.

Nível 0 – Depende do motorista para tudo. O carro pode ter alguns recursos, como sensores que ajudam, mas o motorista é quem realmente faz tudo.

Nível 1 – O carro é totalmente dependente do motorista, mas já conta com algumas funções que ajudam na direção, como manutenção da aceleração.

Nível 2 – Apesar de que o motorista ainda precisa manter as mãos no volante, o carro já tem sistemas de direção automática mais específicos.

Nível 3 – O motorista ainda precisa estar ali para assumir a direção, mas o carro já usa de sistemas de IA mais assertivos para tomar decisões e autoconduzir.

Nível 4 – O carro é capaz de fazer tudo sozinho em áreas específicas. É um modelo complexo que já está sendo testado por empresas como Hyundai e Tesla.

Nível 5 – O motorista está ali apenas para definir destinos e algumas interações, mas não é mais necessário na direção pois o carro faz sozinho. É um nível de Inteligência Artificial extremamente complexo, pois consegue reagir a diferentes cenários e lidar com situações de risco.

Como a IA mudará a forma de usar o carro no futuro?

Os níveis de classificação de automação de veículos revelam que a revolução da IA na indústria automobilística já está em andamento. Testes já estão sendo realizados para atingir os níveis mais altos na escala. A convergência entre inteligência artificial e automóveis mudará totalmente o conceito de “carro” e a maneira de dirigir.

A IA como assistência dirigida vai agir como um copiloto para o motorista. Atualmente, aplicativos de direção já conseguem traçar rotas. No futuro, a IA também trará essa atuação mas de forma ainda mais precisa, emitindo alertas durante a direção, identificando semáforos e evitando surpresas durante a condução.

Já a IA como condução automática fará o controle da direção do início ao fim.

Uma das principais vantagens da IA nos carros é a prevenção de acidentes de trânsito. A direção se tornará mais segura pois os veículos terão sensores e câmeras localizadas ao redor do carro (não só na parte traseira).

Esses recursos poderão identificar quaisquer elementos presentes na pista, evitando atropelamentos e acidentes. Além disso, conseguirão detectar pessoas, bicicletas, animais e qualquer outra coisa que se aproxime do veículo, diminuindo o risco de colisões.

A inteligência artificial também será capaz de evitar práticas ruins de direção. Seus recursos ajudarão a regular a velocidade, impedindo que o motorista a ultrapasse em vias.

Os carros do futuro serão ainda capazes de identificar quem é o motorista através do seu estilo. A IA vai monitorar a forma como uma pessoa conduz e dar dicas para guiar nos mais diferentes cenários, evitando que ela se coloque em situações de risco. Além disso, como saberá o estilo de direção, poderá bloquear uma pessoa caso não a identifique como o condutor. Essa medida ajudará a reduzir os furtos de automóveis.

Exemplos de carros que já possuem IA

Empresas da indústria automobilística já investem em carros com inteligência artificial há alguns anos. Apesar de ainda não estarem acessíveis para compra pela maior parte do público geral, alguns modelos extremamente automatizados já existem atualmente. São modelos com alta capacidade de tomada de decisões e com recursos de conectividade jamais vistos.

A Tesla, uma das gigantes de tecnologia mais importantes do setor, é uma das pioneiras no uso de IA em automóveis. O Tesla Model S é um carro elétrico de luxo que conta com o Autopilot, recurso de condução automática que permite que o veículo se locomova sozinho dependendo das condições da estrada. Além disso, possui controle de voz e assistente virtual.

O Audi A8 é outro exemplo. Dentre seus principais recursos, está a assistência na hora de estacionar. A IA consegue fazer algumas manobras, evitando colisões neste momento. Além disso, conta com reconhecimento de voz do motorista, permitindo que apenas ele controle o carro ao pedir determinadas funções.

O BMW 7 é mais um veículo com alta performance de inteligência artificial. Com um controle de cruzeiro adaptativo, a IA consegue adaptar a velocidade do veículo e controlar a distância do carro de acordo com os outros automóveis ao seu redor. Essas medidas diminuem o risco de colisões e acidentes, promovendo maior segurança na condução.

Carros capazes de autoconduzir ou oferecer ainda mais recursos de condução estão sendo testados e aprimorados a cada dia. Os carros com inteligência artificial do futuro podem se tornar atuais mais rápido do que se espera.