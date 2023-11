Usados: Xbox One é o console mais vendido em nove meses

Lançado há dez anos, o Xbox One lidera a lista de 10 videogames mais vendidos, segundo o levantamento da OLX, plataforma de compra e venda online de itens usados e seminovos.

O estudo avaliou os consoles populares mais comercializados, procurados e anunciados na plataforma entre janeiro e setembro deste ano.

De acordo com a Pesquisa Game Brasil (PGB) 2023, 7 em cada 10 brasileiros consomem jogos eletrônicos, sendo os consoles as plataformas predominantes entre o público masculino (70,7%). O estudo da OLX traz informações relevantes sobre esse consumo com o viés do mercado de videogames usados.

“As possibilidades dentro desse segmento vão desde a aquisição de aparelhos populares a preços mais baixos a oportunidades de negócio ao anunciar um equipamento que pode estar sem uso em sua casa”, afirma a diretora Geral da OLX, Regina Botter.

O ranking a seguir mostra que os consoles da Microsoft (Xbox One e Xbox 360) representam mais da metade (52%) do share de vendas dentre os dispositivos analisados, seguidos pelo PlayStation 4, da Sony, com 12% de share, e pelo Nintendo Switch (Nintendo), com 10%.

Ao elencar os modelos usados que apresentaram maior economia para a compra em setembro, o Xbox 360 saiu na frente: registrou o menor preço médio em relação a um novo, com o valor de R$ 359, o que representa 73% de economia. O PlayStation 4 de segunda mão chega a ser quase 50% mais barato.

O Xbox One também lidera o ranking de mais procurados na plataforma nos nove primeiros meses do ano, além do Xbox 360 e PlayStation 4. O mesmo cenário foi observado ao avaliar os consoles anunciados na OLX nesse período.

Start na coleção de consoles

Apaixonado por videogames, Leandro Leocádio da Silva, morador de São Paulo (SP), viu no e-commerce a oportunidade para conseguir montar e aumentar a sua coleção.

“Minha primeira grande aquisição na OLX foi um PS5 três meses após o lançamento, no qual era praticamente impossível comprar no Brasil pela falta de estoque e pelo preço no qual os lojistas vendiam. Depois consegui comprar dois Nintendo Switch, meu PC portátil Win 600 e, mais recentemente, um PSP Go”, explica.

Além de comprar consoles usados e seminovos, Leandro afirma que o e-commerce é um bom meio de gerar renda extra.

“Para realizar sonhos maiores, eu tive que vender algumas coisas. Até agora, comercializei mais de cinco videogames por meio da OLX. Assim, vou juntando grana para começar a evoluir minha coleção”, conta.

