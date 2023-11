Black Friday LG: TVs da empresa já estão com desconto

Antecedendo um dos principais períodos promocionais do ano, a Black Friday, a LG já está disponibilizando TVs com condições especiais no seu site oficial. Para quem busca trocar o televisor nesta época, há opções desde a linha OLED evo, o segmento mais premium da marca, até os modelos UHD, com o inovador webOS 23 e a Nano77 com o painel NanoCell.

A seguir, o 33Giga separou algumas ofertas que chamam a atenção.

TV LG Nano77

Um dos pontos que mais chama a atenção no modelo é o painel NanoCell, responsável pela filtragem inteligente de cores que, através de nanopartículas, remove as cores impuras.

Além disso, o modelo chega neste ano com o controle Smart Magic, com navegação de cursor, comando por voz e atalhos eficientes, LG Channels com mais de 170 canais gratuitos.

Há ainda o webOS 23, que traz recursos de inteligência artificial, como o controle de outros dispositivos inteligentes via Matter, Alexa, LG ThinQ e atalhos para os apps de acordo com seu respectivo segmento, por meio dos Quick Cards, onde é possível agrupar apps de música, como Spotify, Deezer e Apple Music, em um único cartão.

Preços sugeridos

LG NanoCell 77

50” – De R$ 3.899,00 por R$ 2.599,00

– De R$ 3.899,00 por R$ 2.599,00 55” – De R$ 4.799,00 por R$ 2.899,00

– De R$ 4.799,00 por R$ 2.899,00 65” – De R$ 6.299,00 por R$ 3.799,00

– De R$ 6.299,00 por R$ 3.799,00 75” – De R$ 8.899,00 por R$ 5.249,00

TV LG OLED evo C3

A LG apresentou a LG OLED evo C3, com 20% a mais de brilho do que uma OLED convencional, graças a tecnologia Brightness Booster, alimentada pela tecnologia de Pixels que se auto iluminam.

Além disso, a série C3 possui o processador inteligente a9 (Alpha9) Gen 6, proporcionando brilho aprimorado, precisão de cor e o recurso WOW Orchestra, para integração perfeita com Soundbars LG.

A linha também inclui recursos para os amantes de cinema, como Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode. O novo webOS 23 e a conectividade por comando de voz com “Oi, LG” torna a experiência mais sofisticada.

A variedade de tamanhos é um dos pontos altos desta linha, que vai de 42” até 83” polegadas. Outro destaque fica para o combo LG OLED evo C3 e o soundbar SC9 – comprados juntos, estão com 25% de desconto.

Preços sugeridos

LG OLED evo C3

42” – De R$ 8.499,00 por R$ 5.499,00

– De R$ 8.499,00 por R$ 5.499,00 48” – De R$ 8.999,00 por R$ 5.499,00

– De R$ 8.999,00 por R$ 5.499,00 55” – De R$ 9.999,00 por R$ 6.399,00

– De R$ 9.999,00 por R$ 6.399,00 65” – De R$ 16.999,00 por R$ 10.699,00

– De R$ 16.999,00 por R$ 10.699,00 77” – De R$ 27.999,00 por R$ 19.999,00

83” – De R$ 49.999,00 por R$ 41.999,00

TV QNED 85 MiniLED

Outro destaque dentre as promoções é a LG QNED 85 MiniLED. O modelo reúne as tecnologias Quantum Dot e NanoCell, para produzir cores ricas, precisas e extremamente realistas, que ajudam a criar experiências imersivas.

Já os minis LEDs são uma tecnologia de retroiluminação menor e mais sofisticada em comparação às TVs convencionais. Cada LED tem tamanho inferior a 300 µm, o que equivale a 1/40 do tamanho dos LEDs convencionais, permitindo que mais luzes caibam na tela.

Graças a essa característica, a LG QNED pode exibir brilho com pico mais elevado, pretos mais profundos e níveis maiores de precisão e detalhe do que uma TV LCD tradicional.

Os recursos dedicados para filmes e séries também chamam a atenção na TV. Responsáveis por proporcionar uma experiência de cinema em casa, dentre essas tecnologias, estão Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e HDR10 Pro, para surpreender os amantes de filmes e séries.

Preços sugeridos

LG QNED 85 MiniLED

65’’ – De R$ 12.999,00 por R$ 8.419,00

75’’ – De R$ 18.999,00 por R$ 14.209,00

