No Reino Unido, ex-premiê David Cameron volta ao governo como ministro de Relações Exteriores

O ex-primeiro ministro britânico David Cameron fez uma inesperada volta ao governo do Reino Unido nesta segunda-feira, 13, no cargo de ministro de Relações Exteriores, em meio a um remanejamento do gabinete que também levou à demissão da ministra para Assuntos Internos, Suella Braverman.

Cameron, que liderou como premiê entre 2010 e 2016, foi indicado pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, numa reforma que envolveu também o corte de Braverman, polêmica figura que atraiu críticas ao acusar a polícia britânica de ser muito tolerante com manifestantes pró-Palestina.

Braverman foi substituída por James Cleverly, que até então ocupava o posto de ministro de Relações Exteriores.

A indicação de Cameron surpreendeu observadores de política experientes. É raro que um não parlamentar assuma um alto cargo no governo, e décadas se passaram desde que um ex-premiê ocupou um posto no gabinete.

O governo britânico anunciou que Cameron será indicado para a câmara alta do Parlamento, a chamada Câmara dos Lordes.

O último ministro de Relações Exteriores a servir na Câmara dos Lordes, e não na Câmara dos Comuns, foi Peter Carrington, que integrou o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher na década de 1980. Fonte: Associated Press.