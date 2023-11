Com 12 anos, atleta prodígio da região já se destaca no S.Paulo

Rafaela Hurtado tem 12 anos, mora em Santo André e está no 7º ano. Para muitos, o começo da adolescência, mas para ela, momento de superar desafios no futebol. A jovem prodígio já compõe o elenco da categoria Sub-15 do São Paulo. E o mais surpreendente: é titular absoluta na lateral-esquerda e já começa a se destacar também no meio-campo, como volante.

A atleta andreense já se mostra desenrolada, inclusive, nas entrevistas. Ao Diário, ela comenta como surgiu seu desejo de jogar futebol. “Meu pai e meus irmãos sempre jogaram futebol, e eu queria jogar com eles, então meu pai começou a me ensinar um pouco sobre o esporte. A partir daí eu quis aprender mais e falei para minha mãe que queria fazer uma peneira de futebol feminino, até que ela encontrou uma amiga que indicou o Centro Olímpico”, diz.

Seu pai, Sandro Santos, conta que passou a incentivar a filha desde os 5 anos. “Ela, com 5 anos, podia jogar no fraldinha do Aramaçan, mas fiquei meio na dúvida, porque os meninos lá eram maiores e mais fortes, o que poderia acabar machucando a Rafaela. Então, uma moça falou que iria cuidar dela”, disse, complementando com um momento engraçado sobre o início da carreira de sua filha. “Quando ela começou no fraldinha, não sabia qual era o gol que devia atacar e fazia gol em qualquer lado”, brinca.

Apesar de mostrar talento e ser destaque desde pequena, os pais de Rafaela ainda não sabiam como conduzir a situação, até que durante a disputa dos jogos escolares, quando professores de outras escolas começaram a demonstrar interesse no futebol da filha, acabaram aceitando a ideia de levar a mini-atleta para o Centro Olímpico, local onde Rafaela iniciou e começou a se desenvolver. “Quando os professores começaram a convidar a Rafa para disputar por outras escolas que a gente se deu conta que ela tinha mesmo algo diferente. Através desse olhar de uma terceira pessoa que percebemos que ela tem futuro no futebol”, destacou o pai.

Foi através da relação que Rafaela criou com as pessoas do Centro Olímpico que surgiu a oportunidade de jogar no São Paulo, uma vez que antigos técnicos da menina prodígio foram contratados pelo clube e fizeram questão de levá-la.

Pequena na idade e já com grande consciência, Rafaela não se deslumbra e sabe dos desafios que terá de encarar. “Eu ainda estou em processo de formação. Meu objetivo é sempre melhorar, desenvolver meu corpo, ganhar mais massae aprender cada vez mais”.

Sobre um sonho, como todo e qualquer jogador, Rafaela também almeja vestir a amarelinha. “Um sonho que eu tenho é ser convocada para a Seleção Brasileira, quero conseguir chamar a atenção da Simone Jatobá, que é técnica da Seleção Sub-15 e tentar uma vaga ano que vem”, finalizou a atleta.



HOMENAGEM

Nos Jogos Escolares de Santo André, que terminaram há 15 dias, Rafaela foi a artilheira do campeonato de futsal com 40 gols, jogando pelo Colégio Nobilis. Esse feito vai render à atleta uma homenagem amanhã, na Câmara Municipal, oferecida pelo vereador Eduardo Leite (PSB). A homenagem está prevista para as 15h.