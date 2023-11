Palavra do Leitor - 13 de novembro de 2023

Marcelo Lima

Só eu estou achando estranhíssimo o silêncio ensurdecedor do ex-deputado federal Marcelo Lima, cassado na terça-feira passada por infidelidade partidária?

José Cardoso

São Caetano

Segurança nas escolas

O governador Tarcísio de Freitas anunciou a contratação de 1.000 vigilantes privados, que trabalharão desarmados em nossas escolas estaduais. Os mesmos prestarão serviço para enfrentar e prevenir a violência nas escolas. Não podemos esquecer de que fazem parte dessa importantíssima ação 550 psicólogos, que estarão atendendo semanalmente aos alunos, que receberão acolhimento social e aprendizagem segura – que, nesta fase de vida, fará parte substancial no histórico e na história dos mesmos. E o que vai coroar com todo êxito é que não só os diretores, professores e funcionários das escolas receberão esse presente, mas os pais que doravante terão nesses vigilantes não só um segurança, mas sim um amigo e protetor de seus filhos. E que os prefeitos do Grande ABC, independentemente de seus partidos políticos, tenham a compreensão de que todos nós somos presenteados. Nossa gratidão ao governador Tarcísio de Freitas e também à Secretaria da Segurança Pública e à Secretaria da Educação.

Cecél Garcia

Santo André

Trabalho policial

‘Produtividade policial cresceu na região, afirma comandante da PM’ (Setecidades, dia 8). Não sei aonde, porque no bairro de Ferrazópolis, São Bernardo, dá até medo de ir lá à noite e durante o dia. Está um horror.

Valentina Fernandes Fonseca

São Bernardo

Reforma tributária

‘Senado aprova reforma tributária em 1º turno com placar apertado, por 53 votos a 24’ (www.dgabc.com.br). Isso é para esse povo aprender que não importa essa guerrinha de partidos políticos. Deputados sempre foram e sempre serão todos iguais. Isso já foi debatido milhares de vezes e o resultado é sempre o mesmo: nada.

Chrystopher Rodrigues

São Bernardo

Aílton Graça em Diadema

‘Mussum, Diadema e Kizomba’ (Cultura&Lazer, dia 9). Diadema tem uma identidade política muito forte! Uma cidade cheia de vulnerabilidades, mas que está sempre à frente do seu tempo. Há 22 anos realizando uma festa para tratar do racismo e suas questões estruturais. Quando ninguém se importava com isso, a cidade já trazia esse debate às ruas.

Juliano Souza

Diadema

Azulão – 1

‘São Caetano vai da glória ao ostracismo em duas décadas’ (Esportes, dia 8). O Azulão era a paixão do Tortorello, como também era o município de São Caetano. Mas, infelizmente, ele teve a péssima ideia de indicar para seu sucessor uma pessoa despreparada e sem a mesma paixão e respeito que o Tortorello tinha, daí então o Azulão tem ido ladeira abaixo, sem perspectiva, da mesma forma que o município. Jamais vou esquecer de um show que teve no estádio, um sol de rachar a cabeça e o Tortorello a todo momento andando rente à fila perguntando como o povo estava e se precisavam de alguma coisa. Os de hoje só fazem isso quando lhes é conveniente.

Ana Paula

São Caetano





Azulão – 2

A ‘esperteza’ tomou conta do clube. Veja aonde estão os últimos presidentes. As acusações etc. Totalmente previsível. O Curintia, se não fosse o Lula salvar com um estádio, estaria do mesmo jeito.

Edvar Gusmão

do Facebook