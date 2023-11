Cuiabá mostra força na Arena Pantanal e bate o Fortaleza pelo Brasileirão

O Cuiabá venceu por 2 a 1 o Fortaleza neste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols na Arena Pantanal, em Cuiabá, foram marcados pelos atacantes Deyverson e Isidro Pitta para o time da casa, enquanto os nordestinos diminuíram com Yago Pikachu, já nos acréscimos.

O time do Mato Grosso vinha de vitória por 3 a 0 sobre o Bahia e completou três jogos sem perder, com 47 pontos, em nono lugar, e já praticamente livre do rebaixamento, que era seu principal objetivo. Sem vencer há seis jogos, o Fortaleza está estacionado nos 43 pontos, na 12ª colocação.

Mas foi o Fortaleza quem começou a partida ditando o ritmo. Logo no primeiro minuto, Pochettino arriscou uma finalização e Walter fez uma boa defesa. Só que aos 5, Deyverson aproveitou bom cruzamento da direita, subiu sozinho e de cabeça colocou o Cuiabá em vantagem.

Na sequência, o time nordestino tentou diversas maneiras de atacar, mas esbarrou na forte marcação do time da casa. Com um bom trabalho defensivo, o Cuiabá conseguiu ser mais efetivo no primeiro tempo e levar um resultado bem justo para o intervalo.

No segundo tempo, o Cuiabá continuou jogando melhor e criando mais oportunidades, enquanto o Fortaleza seguia arriscando finalizações de fora da área e errando. Aos 19 minutos, Pikachu tentou de primeira, mas mandou para longe. Os visitantes conseguiram uma boa jogada aos 24, quando Walter caiu para defender bom cabeceio de Pikachu.

A dificuldade do Cuiabá só foi acabar aos 46 minutos, quando Isidro Pitta finalizou firme no canto de João Ricardo para ampliar a vantagem do time do Centro-Oeste. No apagar das luzes, porém, o Fortaleza diminuiu. Yago Pikachu passou por dois marcadores e chutou forte para fazer o primeiro dos visitantes.

Pela 35ª rodada do Brasileirão, o Cuiabá entra em campo no domingo (26), para enfrentar o São Paulo, às 18h30, no Morumbi, enquanto o Fortaleza recebe o Palmeiras, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 2 X 1 FORTALEZA

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e PK (Uendel); Alllyson, Raniele (Filipe augusto) e Denilson; Jonathan Cafu (Fernando Sobral), Deyverson (Isidro Pitta) e Clayson (Derick Lacerda). Técnico: António Oliveira.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Escobar); Pedro Augusto (Calebe), José Welison e Pochetino (Thiago Galhardo; Marinho (Pikachu), Lucero e Guilherme (Machuca). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Deyverson, aos 5 minutos do primeiro tempo. Isidro Pitta, aos 46, e Yago Pikachu, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Deyverson (Cuiabá); João Ricardo e Machuca (Fortaleza).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).