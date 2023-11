Israel diz que ataques atribuídos ao Hezbollah feriram pelo menos 17 pessoas

Ataques do grupo Hezbollah do Líbano neste domingo, 12, feriram sete soldados israelenses e outras 10 pessoas, disseram os serviços militares e de resgate de Israel. Os militares israelenses disseram ter identificado 15 lançamentos vindos do Líbano e seus sistemas de defesa interceptaram quatro deles. O restante caiu em áreas abertas.

O principal porta-voz do exército israelense, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que o ataque do Hezbollah a civis israelenses foi "muito sério".

Ele disse que Israel está concentrado na guerra em Gaza, mas também permanece num "nível muito elevado de preparação no norte" e pronto para tomar novas medidas.

Os militares israelenses disseram em um comunicado que "sete soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI) ficaram levemente feridos como resultado do lançamento de morteiros na área de Manara, no norte de Israel, hoje cedo".

Os serviços de resgate israelenses não identificaram o local nem forneceram informações sobre os outros 10 feridos por explosões de foguetes e estilhaços, mas disseram que dois deles estavam em estado crítico. Fonte: Associated Press