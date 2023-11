Grande ABC oferece 870 oportunidades de emprego

A semana é mais curta por causa do feriado da Proclamação da República, entretanto, existem opções para quem busca um emprego ou precisa se recolocar no mercado. No Grande ABC, são 870 vagas de trabalho em centros públicos mantidos pelas prefeituras ou em uma rede de supermercados que irá inaugurar duas lojas na região.

Mauá oferece 154 vagas no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda). Entre as diversas funções disponíveis estão: servente de obras, assistente de loja/vendedor, pedreiro, carpinteiro, soldador, cozinheiro de restaurante, preparador de torno automático e preparador físico.

Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

Em Santo André, são 154 postos. Os trabalhadores devem acessar o portal Gov.br, por meio do link:https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/.

Em Ribeirão Pires, são 68 vagas. O atendimento ocorre nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema tem 38 vagas, para todos os níveis de escolaridade. Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

COMÉRCIO

O Grupo Muffato, sexta maior rede de varejo alimentar do País, iniciou as contratações para o Max Atacadista, rede de atacarejos que abrirá unidades em Santo André e São Bernardo, além de lojas em Guarulhos e na capital paulista (Butantã, Interlagos e Lapa). São 2.000 oportunidades em aberto, sendo 500 posições para as duas cidades do Grande ABC - 250 para cada uma delas.

O processo seletivo segue até que as lojas, previstas para a Av. dos Estados (Santo André) e Rua Frei Damião (São Bernardo) sejam inauguradas. Basta ter mais de 18 anos para se candidatar.

Há vagas para PCD, estrangeiros com situação regularizada e pessoas acima de 60 anos. As funções com maior número de oportunidades são recepcionista, agente de prevenção, repositor, operador de caixa, orientador de caixa, balconista, açougueiro, entre outras.

O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira. Em Santo André, na Avenida dos Estados, 7439. Em São Bernardo, na Rua Frei Damião, 355 - Rudge Ramos.