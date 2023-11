Construção da UBS Santa Terezinha gera polêmica

Os moradores do bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, formularam abaixo-assinado contra a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Terezinha, ou de outras estruturas, no terreno em frente à Praça Maria Alfredina Guazzelli Rosa, localizada entre as ruas Anita Franchini, Guerra Junqueiro e Senador Mário Motta. Eles alegam que intervenções no local podem gerar desastres ambientais para as residências do entorno, como deslizamentos de terra. O documento já conta com 186 assinaturas contrárias ao planejamento do Paço.

Além da questão ambiental, os moradores argumentam que o espaço escolhido é uma área de lazer, sendo aproveitado para atividades físicas, passeios com pets e recreação das crianças. Conforme a petição feita pela população, as ruas envolvidas também são utilizadas por novos motoristas para aulas de instrução, de modo que a nova estrutura ocasionaria maior circulação de pessoas e carros, atrapalhando a fluidez do bairro.

Não é a primeira vez que o espaço vira pauta para a população. Em 2019, o morador Marcus Vinicius Monteiro, que está à frente do abaixo-assinado, questionou o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e a Prefeitura sobre o aparecimento de uma placa de possível propriedade privada. Além disso, pediu que o terreno abrigasse um parque, ao invés de ser vendido.

Na época, o MP explicou que a placa ia ser retirada e que o terreno em questão apresentava, em sua maior parte, características de uma APP (Área de Preservação Permanente). Foi a partir dessa resposta que os moradores souberam da possibilidade de a área não poder ser utilizada para intervenções. Em contrapartida, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) avaliou, após questionamento do Diário, que não considera o espaço da mesma forma, pois “não constatou a existência de córrego ou nascente que caracterizasse uma APP”.

“Nos venderam uma inverdade (sobre não poder construir nada no terreno). É uma área de lazer, todos vêm aqui, uma área de contemplação. Não somos contra a construção de uma UBS, que é uma coisa boa, só achamos que existem outros terrenos próximos, inclusive colocamos no abaixo-assinado (as opções)”, disse Monteiro.

Além do abaixo-assinado, o morador enviou, em fevereiro de 2023, ofício à Prefeitura alegando que há anos pede melhorias no terreno, mas nunca foi atendido. “Há cerca de 8 anos venho pedindo melhorias no terreno, como bloqueios para não acesso de veículos, e reparos nas guias quebradas/retiradas em alguns locais, jamais fui atendido”, escreveu no ofício. Ainda no documento, Monteiro colocou que, após a resposta do MP, vem pedindo que a Prefeitura não construa nada no local, mas que revitalize a área.

Apesar da petição, as obras da nova unidade de saúde começaram em outubro, com investimento previsto de R$ 7,3 milhões. A construtora CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica Ltda. é a responsável pelo projeto. De acordo com o Paço, o prazo de conclusão é de 11 meses. A equipe de reportagem questionou a Prefeitura de São Bernardo sobre a situação do terreno e sobre o abaixo-assinado, mas não obteve respostas até o fechamento desta edição.