Haddad receberá Padilha e líderes do governo e discutirá transição ecológica com Marina

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai receber na segunda-feira, 13, o ministro de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, e os líderes do Governo no Parlamento - senador Randolfe Rodrigues (Líder no Congresso), deputado José Guimarães (Líder na Câmara) e o senador Jaques Wagner (Líder no Senado). O encontro vai ocorrer das 14 horas às 15 horas, segundo agenda divulgada neste domingo, 12.

Haddad também dedicará espaço na sua agenda desta segunda para discutir o Plano de Transição Ecológica (PTE) do governo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A conversa terá início às 17h30.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou semana passada, a pasta da Fazenda se prepara para apresentar na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), que ocorre neste fim do ano em Dubai, os avanços que já obteve na agenda nos dez primeiros meses de governo Lula.

A COP28 será realizada entre 30 de novembro e 12 de dezembro, e deve contar com a presença de Haddad e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em sua primeira COP do terceiro mandato.

Os compromissos do ministro ainda incluem outras três reuniões, todas também na sede do ministério: às 10h30, ele recebe o administrador e subsecretário-geral do PNUD, Achim Steiner; às 11h30, reúne-se com o presidente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani; e, às 15 horas, tem encontro com o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, para tratar de "Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)".