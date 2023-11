Alexandre Correa apaga milhares de fotos das redes sociais após denúncia de agressão a Ana Hickmann

Na tarde deste domingo, dia 12, Alexandre Correa decidiu apagar milhares de fotos do seu Instagram, após a polêmica que está girando em torno de agressões à sua esposa, Ana Hickmann.

Assim, após o empresário ter publicado uma nota de esclarecimento sobre a situação com a apresentadora, ele apagou mais de 2,5 mil fotos do seu perfil. Por outro lado, Ana Hickmann também já havia apagado muitas fotos publicadas nas redes ao lado do marido após a denúncia sobre violência doméstica.

Além disso, Alexandre também aproveitou para trocar a foto de perfil para a cor azul após a postagem do comunicado, onde ele nega as acusações de ter dado cabeçadas na apresentadora.