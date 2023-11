Celso Portiolli presta homenagem a Luana Andrade no Domingo Legal

Ele é um amor mesmo! Celso Portiolli dedicou um momento especial na abertura do Domingo Legal, do SBT, para homenagear a sua assistente de palco, Luana Andrade. Ela faleceu no dia 7 de novembro em decorrência de complicações de uma cirurgia de lipoaspiração e o apresentador lamentou a sua morte neste domingo, dia 12.

Assim, por meio de um vídeo se solidarizando com o sofrimento da família ao perder uma jovem de 29 anos de idade, mostrando imagens de quando ela o ajudava no palco do programa, ele abriu o coração e falou abertamente sobre Luana.

- Infelizmente, jamais poderíamos imaginar o que aconteceria na terça-feira, dia 7 de novembro. Perdemos a Luana Andrade. Uma menina de 29 anos com uma vida inteira pela frente, iniciou ele.

- Luana começou a sua história com a gente aqui [no SBT] no dia 30 de abril de 2023. O palco era o seu lugar, mas era nos bastidores que ela mais brilhava e é nesses momentos que você conhece alguém de verdade. Educada, prestativa, com uma luz que irradiava alegria, completou.

Portiolli ainda revelou profundo pesar ao exibir o último programa gravado com Luana, e declarou que não foi uma decisão fácil.

- Vai doer para todos nós vermos Luana no lugar que ela amava estar, mas essa é a única maneira de homenagearmos seu trabalho e a sua dedicação. É a chance de uma despedida que a Luana não teve, disse.

Por fim, ele foi às lágrimas e deixou a sua mensagem de carinho à jovem.

- Luana, que seu caminho seja de luz, de muita luz, e que você continue brilhando lá em cima. A gente vai ficar aqui, por enquanto, com muita saudade, finalizou ele.

Luana Andrade faleceu aos 29 anos de idade, vítima de uma embolia pulmonar, por complicações de uma lipoaspiração nas pernas.