Netanyahu se recusa a responder se assume responsabilidade por não ter evitado ataque do Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, recusou-se a responder se assume a responsabilidade por não ter evitado o ataque do Hamas em 7 de outubro. Em entrevista à CNN internacional neste domingo, 12, ele disse que a questão teria resposta depois da guerra.

"As pessoas perguntaram isso a Franklin Roosevelt depois de Pearl Harbor? Perguntaram isso a Bush depois do ataque de 11 de setembro?", respondeu à jornalista Dana Bash, que replicou dizendo que as perguntas foram feitas.

Netanyahu, então, afirmou que teria tempo para responder a todas as questões difíceis com o fim da guerra, incluindo sobre responsabilidade, destacando que atualmente o objetivo principal é unir o país em busca da vitória.

"As pessoas esperam de mim duas coisas: primeiro, conquistar essa vitória e trazer os reféns de volta e, segundo, garantir que Gaza não seja mais um território de ameaça", afirmou o primeiro-ministro.