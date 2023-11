Certidão de óbito de Matthew Perry é divulgado e revela mais detalhes sobre a causa de sua morte

Matthew Perry foi encontrado morto em sua casa, na banheira de hidromassagem, no dia 28 de outubro de 2023. Desde então, a morte do ator de Friends comoveu a milhares de fãs pelo mundo todo e agora foi divulgada a sua certidão de óbito.

De acordo com o site E! Online, o documento indica que o ator morreu às 16 horas e 17 minutos da hora local de Los Angeles. Nesse sentido, também, as autoridades afirmaram na certidão que não havia outras condições significativas que possam ter contribuído para sua morte.

A causa oficial da morte de Perry ainda segue sem confirmação, e as autoridades ainda aguardam os resultados de exames toxicológicos do artista. Ainda na época do ocorrido, o site TMZ declarou que a suspeita era de que ele teria se afogado em uma jacuzzi, e não foram encontradas drogas no local.

Recentemente, Jennifer Aniston, companheira de elenco em Friends, foi bastante comentada na última semana nos tabloides americanos. Isso porque a atriz pode ser a pessoa que mais vem sofrendo com a morte do amigo. Ela desejava ter realizado mais encontros com os atores da série, além de ter sido a pessoa que Matthew Perry mais admirava da turma.