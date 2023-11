Lúcio Flávio confirma que Botafogo contratou técnico Tiago Nunes para reta final do Brasileirão

Em crise depois de quatro derrotas seguidas, o Botafogo resolveu apostar em um novo treinador para reerguer a equipe. O clube carioca tirou Lúcio Flávio do comando técnico e contratou Tiago Nunes, profissional que estava no Sporting Cristal, do Peru, e já passou por Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Ceará. Quem confirmou o acerto foi o próprio Lúcio Flávio, em entrevista antes da partida contra o Red Bull Bragantino, neste domngo.

"O clube já tinha uma negociação futura com um profissional e, diante do cenário de conseguir antecipar, achou mais viável para essa finalização da competição. Como funcionário do clube, como estou aqui no futebol, trocamos muitas ideias. Conheço um pouco o Tiago, os integrantes da comissão, acho que o Botafogo vai ganhar um excelente profissional", afirmou Lúcio Flávio.

O Botafogo buscava um profissional para as últimas e decisivas rodadas do Brasileirão. No entanto, o cenário mudou. Independentemente dos resultados, o plano é que Nunes continue no comando alvinegro para a próxima temporada.

Considerando trabalhos interinos, Nunes é o quinto técnico do Botafogo em 2023. Desde que o português Luís Castro aceitou a milionária proposta do Al-Nassr, time saudita de Cristiano Ronaldo, o clube não encontrou um profissional capaz de manter a equipe consistente como era.

O ex-auxiliar Cláudio Caçapa foi competente em sua tarefa de dar continuidade ao trabalho de Castro, com quatro vitórias em quatro jogos, mas ele deixou o clube, que apostou em outro português, Bruno Lage. Com Lage, a vantagem, que chegou a ser de 13 pontos, começou a derreter e o português, chamado de burro pela torcida depois de deixar no banco o craque do time, Tiquinho Soares, foi dispensado.

Lúcio Flávio, então, deixou de ser auxiliar técnico permanente e virou treinador no início de outubro. O elenco sempre elogiou o ex-meio-campista, mas, com ele, foram poucos os resultados positivos. Na verdade, o time passou a amargar derrotas em sequência e perdeu toda a vantagem na liderança que havia construído.

O Botafogo ainda é líder, mas tem os mesmos 59 pontos de Grêmio e Palmeiras, os dois de quem levou viradas vexatórias depois de abrir 3 a 1 e 3 a 0, respectivamente. O desafio do novo treinador será especialmente restabelecer a confiança dos atletas, afetados com a péssima campanha no returno que provocou uma reviravolta no Brasileirão, com a aproximação de novos quatro postulantes à taça.

Antes de se acertar com Nunes, o Botafogo fez uma proposta a Cuca, mas o experiente treinador recusou a oferta sob o argumento de que "segue focado em resolver seus problemas pessoais", segundo a nota divulgada por sua assessoria de imprensa. A SAF, comandada pelo magnata americano John Textor, nega que tenha procurado Cuca e afirma que essa busca foi feita pelo clube social.

Tiago Nunes era técnico do Sporting Cristal desde novembro do ano passado. Com ele, o time peruano conquistou 22 vitórias, registrou 18 empates e sete derrotas em 2023. A equipe terminou o campeonato local no quarto lugar e ficou em terceiro no Grupo D da Libertadores, que tinha River Plate e o atual campeão Fluminense. Na Sul-Americana, foi eliminada pelo Emelec na segunda fase.

O anúncio da saída do treinador foi feito na tarde de sábado, antes do Botafogo confirmar a contratação. A nota, porém, fala que Sporting Cristal e Tiago Nunes haviam chegadao a um acordo para a renovação do contrato, mesmo que as metas que ativariam renovação automática não tenham sido cumpridas. A saída ainda foi justificada por motivos "estritamente familiares" do brasileiro.

Nunes tem dois títulos em sua galeria de troféus: o da Copa do Brasil e da Sul-Americana, ambos conquistados com o Athletico-PR. Foi no time do Paraná que o gaúcho de Santa Maria ganhou visibilidade e fez o seu melhor trabalho.