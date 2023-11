Chelsea e City empatam em jogo com duas viradas e gols de Haaland e Thiago Silva

Em jogo eletrizante, com duas viradas, Chelsea e Manchester City ficaram no empate por 4 a 4, neste domingo, no Stamford Bridge, em Londres, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O destaque foi novamente o norueguês Haaland, com dois gols. O brasileiro Thiago Silva também deixou o seu.

O empate levou o City aos 28 pontos, na liderança do Campeonato Inglês. A diferença para o Liverpool, segundo colocado, no entanto, caiu para um. Arsenal, com 27, e Tottenham, com 26, completam o G-4. O Chelsea, que vem fazendo apenas uma campanha mediana até aqui, é o décimo, com 16.

Chelsea e Manchester City protagonizaram um jogo digno da história de ambos os clubes. A partida, que teve várias reviravoltas, começou com um pênalti de Cucurella em Haaland. Aos 23 minutos, o artilheiro foi para a cobrança, deslocou o goleiro e abriu o marcador.

O Chelsea foi buscar a virada ainda no primeiro tempo. Aos 28, após cobrança de escanteio, Thiago Silva deu um leve desvio de cabeça para superar Ederson. O gol abriu o caminho para o time da casa, que fez o segundo aos 23. James aproveitou de um erro do rival para dar um cruzamento perfeito para Sterling. Com o gol aberto, o inglês só empurrou.

Mas o Manchester City mostrou o motivo que o faz ser favorito a mais um título do Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola não sentiu o golpe e empatou aos 45. Bernardo Silva cruzou e Akanji levou um 2 a 2 para o intervalo.

No minuto inicial do segundo tempo, o City virou a partida. Álvarez recebeu de Phil Foden e cruzou rasteiro para Haaland, de carrinho, fazer o terceiro. O norueguês chegou a 13 gols, em 12 jogos, na atual edição do Campeonato Inglês.

Tudo levava a crer que o City iria dominar o rival rumo à mais uma vitória, mas o Chelsea reagiu e voltou a empatar. Aos 21, Nicolas Jackson aproveitou o rebote do goleiro Ederson, após arremate de Gallagher, para fazer 3 a 3.

E teve emoção até o fim. Aos 40, Rodri arriscou um chute de primeira, de fora da área, e contou com um desvio de Thiago Silva para colocar o City à frente do placar, mas o Chelsea decretou a igualdade, aos 49, em um pênalti convertido por Palmer.

O Manchester City volta a campo no dia 25 de novembro (sábado), às 9h30, para enfrentar o Liverpool, no Etihad Stadium. No mesmo dia, às 12h, o Chelsea visita o Newcastle, no St. James Park.