Em final do STU Recife, Augusto Akio e Isadora Pacheco são campeões nacionais de Skate Park

O skate brasileiro tomou conta da capital de Pernambuco neste domingo com a final do STU Recife. Além da conquista no forte calor pernambucano, a competição, por ser a última etapa do circuito nacional, consagrou os dois campeões da categoria Park em 2023: Augusto Akio no masculino, com nota 88,00 e Isadora Pacheco no feminino, com 67,67.

A etapa começou debaixo do lindo sol de Recife e, mesmo com muito calor, o público compareceu em grande número na pista. Houve uma pequena chuva durante a disputa masculina, mas não atrapalhou o andamento da competição.

Na pista, Kalani Konig acertou as manobras, inflamou a torcida e conquistou o primeiro lugar no pódio, com nota 89,00 mas viu Augusto Akio levar a disputa nacional com 88,00 - os dois amigos celebraram juntos.

"É muito bom estar aqui e conseguir ser campeão. Quero sempre voltar a Recife, fui muito feliz aqui", disse Konig.

FEMNINO

No feminino, Isadora Pacheco dominou a pista de Recife mesmo com o pé enfaixado, ainda se recuperando de um deslocamento na temporada. A skatista revelou que competiu mesmo sem a aprovação dos médicos, pois tinha o desejo de conquistar a última etapa. Na pista, ela acertou todas as manobras e superou Dora Varella por meio ponto, conquistando o STU Recife e também o título brasileiro.

"Vim aqui com esse objetivo de ser campeã. Estou muito feliz, ainda mais por causa da vitória do Kalani Konig, que é muito meu parceiro", disse Isadora Pacheco.

Uma das maiores emoções da competição no Recife foi a volta de Helena Laurino na final do Park Feminino. A skatista de apenas 11 anos teve o apoio do torcedor desde o início e fez uma volta incrível. Ela saiu da pista chorando e foi abraçar a família, emocionando a torcida em Pernambuco, com uma nota 60,50, que a garantiu no quinto lugar.