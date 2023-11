Lewandowski marca duas vezes e Barcelona vence Alavés de virada no Espanhol

O Barcelona segue vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol e tudo graças a Robert Lewandowski. O polonês marcou os dois gols na virada para cima do Alavés dentro do estádio Olímpico Lluís Companys, pela 13ª rodada da competição. O time de Xavi saiu atrás no placar nos primeiros segundos da partida e precisou correr atrás do prejuízo.

O resultado leva o clube catalão aos 30 pontos, quatro atrás do líder Girona, que tem 34 - o Real Madrid tem 32 na vice-liderança. Já o Alavés ficou no 14º lugar, com 12.

Com apenas 30 segundos de bola rolando, o Barcelona tentou o primeiro ataque, mas Gundogan falhou e perdeu a bola no meio de campo. No contra-ataque rápido, a bola caiu nos pés de Javi Lopez pela esquerda. O espanhol cruzou rasteiro e Omorodion, na linha da pequena área, completou para o fundo das redes.

Mesmo atrás no placar, o time da casa demorou muito para encontrar o caminho da reação e terminou o primeiro tempo em desvantagem. Sem mudanças na escalação, o time mudou a postura para a etapa final. Com oito minutos, Jules Kounde cruzou pela direita e Lewandowski completou de cabeça para o fundo das redes.

Pressionado pelo resultado, o Barcelona encontrou o caminho da virada com o erro de Abdelkebir Abqar, que cometeu um pênalti bobo aos 33 minutos. Lewandowski bateu com estilo e decretou a vitória.

O Barcelona volta a campo no dia 25 de novembro (sábado) para enfrentar o Rayo Vallecano, fora de casa. No mesmo dia, o Alavés recebe o Granada, em luta direta contra o rebaixamento.