Ana Hickmann confirma ida à polícia após ?desentendimento? com o marido

A apresentadora da Record TV Ana Hickmann divulgou uma nota na manhã deste domingo, 12, em que afirma que teve um desentendimento com seu marido, o empresário Alexandre Correa na tarde do sábado, 11. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itu, a 99 km de distância da capital São Paulo, onde o casal mora. Ao colunista Leo Dias, Correa negou qualquer tipo de agressão contra a mulher.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", diz a nota emitida pela assessoria de Ana.

O site de notícias G1 teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana. De acordo com o documento, a polícia foi acionada por volta das 15h50 de sábado para ir à casa do casal após uma discussão.

Ana relatou na delegacia que estava na cozinha da casa junto com o marido quando eles começaram a brigar. O filho único do casal, Alexandre, de 10 anos, teria presenciado o início do desentendimento.

Ainda segundo o boletim de ocorrência obtido pelo G1, Ana relatou que, após a discussão, tentou acessar uma área externa da casa para pegar um celular e ligar para a polícia. Nessa hora, então, Correa teria fechado repentinamente uma porta de correr, pressionando seu braço esquerdo. O documento ainda fala que a apresentadora foi vítima de "cabeçadas" por parte do marido.

Ao jornalista Leo Dias, que divulgou o caso na manhã deste domingo, Correa negou a agressão. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ser algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa", teria dito Correa. O empresário ainda disse que não estava em casa e que Ana, naquele momento, estava dormindo.

Ainda de acordo com o G1, Ana teria ido sozinha à Santa Casa de Itu onde teve atendimento médico e foi liberada logo em seguida. Uma viatura da polícia acompanhou a apresentadora no retorno até sua casa.

O Estadão procurou a assessoria de imprensa de Ana Hickmann que disse que não iria se pronunciar além da nota já divulgada. A reportagem também entrou em contato com Alexandre Correa, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Ao Estadão, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que "os fatos serão investigados pela Delegacia de Itu. Os detalhes serão preservados por conta da natureza da ocorrência".