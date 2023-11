Carrasco na Libertadores, Corinthians faz 8 a 0 no Palmeiras no Paulistão Feminino

Após vencer o arquirrival na decisão da Copa Libertadores, o Corinthians protagonizou um novo vexame do Palmeiras na temporada. Neste domingo, o time alvinegro fez sonoros 8 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, e carimbou sua vaga para a decisão do Campeonato Paulista Feminino. No jogo de ida, a equipe alvinegra já havia vencido, em Jundiaí, por 1 a 0.

"Muito feliz. Uma coisa que faz diferença é essa torcida. Eu confesso que não estou acreditando no placar. Foi muito elástico para um Corinthians e Palmeiras, que sempre é muito equilibrado. Deu tudo muito certo para a gente hoje. Estou surpresa, mas muito feliz pela força do grupo", disse Gabi Portilho.

Na final, o Corinthians enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Santos, que acontecerá nesta segunda-feira, às 20h30, na Vila Belmiro. Na Arena Barueri, o time da Baixada Paulista venceu por 1 a 0.

O Corinthians está em busca do seu quarto título do Paulistão, já que venceu também em 2019, 2020 e 2021. Santos e Juventus são os maiores vencedores com quatro conquistas cada um. Já o Palmeiras foi campeão em 2001 e 2022.

"A gente teve um ótimo ano passado, com os títulos de Libertadores e Paulista, e queria repetir ou fazer melhor. Mas infelizmente termina o ano da pior forma possível. É difícil falar qualquer coisa desse placar. É juntar os cacos e pensar no próximo ano", disse Bia Zaneratto, que está presente na convocação de Arthur Elias, ex-treinador do Corinthians e atual técnico da seleção brasileira.

O JOGO

O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado. O Palmeiras teve chances de marcar, mas foi o Corinthians quem abriu o placar, aos dois minutos, com um arremate de Duda Sampaio. Luana e Gabi Portilho também deixaram o seu e levaram o 3 a 0 para o vestiário.

No segundo tempo, o Corinthians atropelou. Aos quatro minutos, Tamires cruzou para Vic Albuquerque, que deu um leve desvio de cabeça para fazer mais um. O quinto saiu aos seis. Gabi Portilho achou Milene livre dentro da área. Com total liberdade, ela bateu com categoria para superar Amanda.

O Corinthians não tirou o pé do acelerador e ainda fez mais três, com Mariza, Jheniffer e Miriã. Sem reação, o Palmeiras apenas ficou assistindo o arquirrival passear pela Neo Química Arena.