Salah faz dois, Liverpool derrota Brentford e reassume vice-liderança do Campeonato Inglês

Com dois gols de Mohamed Salah, que chegou a 200 no Campeonato Inglês, o Liverpool continuou na perseguição ao Manchester City e reassumiu a vice-liderança ao derrotar o Brentford por 3 a 0, neste domingo, no Anfield, pela 12ª rodada.

Dos 200 gols, Salah fez 198 com a camisa do Liverpool e dois em sua apagada passagem pelo Chelsea. Novamente, ele foi responsável por mais três pontos, que levou o seu clube para o segundo lugar, com 27 pontos. O Brentford ficou em décimo, com 19.

O Liverpool passeou no primeiro tempo e poderia ter definido a vitória já nos primeiros 45 minutos, quando Darwin Nunez teve dois gols anulados. No primeiro, recebeu um belo passe de Szoboszlai e tocou na saída do goleiro Flekken. A arbitragem, no entanto, pegou impedimento no lance.

A lamentação, no entato, foi pelo segundo gol anulado do uruguaio. De bicicleta, ele mandou no fundo das redes, mas também não valeu. Apesar da frustração, o atacante não desanimou e deu bela assistências para Mohamed Salah, aos 38, inaugurar o marcador com um chute seco, sem chances para Flekken.

O goleiro, inclusive, impediu que Darwin Nunez marcasse, aos 48, ao fazer uma defesa espetacular. O próprio Salah também teve nova chance de ampliar, mas jogou a bola por cima do gol. Com isso, o Liverpool levou uma vantagem mínima para o intervalo apesar de ter amassado o adversário no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Liverpool ficou mais à vontade na partida e não demorou para ampliar o marcador. Aos 17 minutos, Szoboszlai fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Salah. O atacante cabeceou, sem precisar pular, para ampliar a vantagem do time da casa.

O Brentford, que já não conseguia acompanhar o ritmo do Liverpool, passou apenas a assistir o rival. Aos 29, Tsmikas cruzou para Diego Jota, que acertou um chute de efeito para fazer o terceiro. O time visitante demorou, mas tentou um gol de honra, que acabou não vindo. Na melhor chance em toda a partida, Pinnock cabeceou com perfeição, mas viu Alisson assegurar o triunfo por 3 a 0.

Ainda neste domingo, o Aston Villa (5º) venceu o Fulham (16º) por 3 a 1, enquanto o West Ham (9º) bateu o Nottingham Forest (15º), time do ex-palmeirense Danilo, por 3 a 1. Já Brighton (8º) e Sheffield United (19º) empataram por 1 a 1.