Sabrina Sato posa com João Vicente de Castro e brinca: Voltamos

Desde que anunciou o fim de seu casamento com Duda Nagle, em março de 2023, Sabrina Sato já enfrentou diversos boatos de novos namorados e até rumores de que poderia reatar com alguém ex. Entre os nomes mais citados, está o de João Vicente de Castro.

Os dois namoraram entre 2013 a 2015 e se tornaram queridinhos dos internautas. Sabrina e João deixaram os fãs alvoroçados em 2023 depois de anunciarem um novo programa juntos, o Let Love, mas não falaram mais sobre o assunto.

Neste contexto, a apresentadora decidiu causar um novo rebuliço nas redes sociais ao posar ao lado do ex-amado. Muito amigos ainda, mesmo depois do fim do namoro, a bonitona brincou:

Voltamos, escreveu na legenda.

Porém, não é o voltamos que muita gente esperava, viu?! Na sequência, Sato explicou que os dois estavam juntos nas fotografias apenas para darem seguimento a divulgação do reality Let Love:

Calma, gente, voltamos aqui no seu feed para avisar que segunda-feira começa o Let Love.