Arlindinho é vítima de assalto e equipe do cantor alerta seguidores sobre golpe

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, passou por uma situação delicada na madrugada deste domingo, dia 12. Através de suas redes sociais, a equipe do cantor anunciou que ele foi assaltado e que seu celular foi levado pelos criminosos.

Com isso, todos estavam preocupados com possíveis golpes que poderiam ser aplicados usando o nome do artista. No momento do crime, ele estava acompanhado de um produtor e sua irmã, Flora Cruz.

O texto, feito para alertar os seguidores de Arlindinho, dizia:

Nesta madrugada, o artista Arlindinho, a sua irmã Flora Cruz e o produtor Leonardo foram assaltados e levaram todos os celulares. Orientamos aos amigos e conhecidos a não fazerem qualquer tipo de depósito caso haja algum pedido. Pode ser golpe.

O crime aconteceu no Rio de Janeiro, após um show do cantor.