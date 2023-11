Em A Fazenda 15, Márcia Fu diz que Cezar Black manipula Kally Fonseca

Depois de uma noite tranquila e marcada por várias brincadeiras, os peões voltaram para as conversas e fofoquinhas neste domingo, dia 12. Na área da piscina, enquanto Jaquelline Grohalski e Lucas Souza afastavam o calor dando aquele tibum na água, Márcia Fu estava nas cadeiras, conversando.

Os três analisaram como o jogo pode continuar nos próximos dias e repassaram os mais recentes comportamentos dos confinados. A ex-jogadora de vôlei não poupou palavras para criticar Radamés e o grupo Paiol:

- Essa fofoca até hoje, ele sabe muito bem que quem começou a se afastar de mim foi ele, por conta desse Paiol. Ele sabe disso. Esse Paiol é um demônio. Eu posso te falar? Quem tem cabeça fraca, ó [muda de lado], em um minutinho. Até a Kally ficou contra mim. Eu sempre gostei da Kally.

Por falar em Kally... Márcia mostrou que tem uma opinião bem forte sobre o relacionamento da cantora com Cezar Black. Vale lembrar que a loira já confessou ter sentimentos pelo ex-BBB, mas ele disse não correspondê-los.

- Peguei dois panos, coloquei dentro do balde e falei: Kally, faz um favor? Lava os dois panos. Só isso que eu pedi. Sabe o que ela fez? Foi sentar com o Black, com o balde. Aí quando eu vi, ele disse: Isso é um absurdo. Saí para fumar, e quando voltei, adivinha onde estava o balde com os dois panos para lavar? Do lado de onde eu fumo. Me deu uma tristeza com a Kally. Não lavou os dois panos para me afrontar. Eu não falei nada. E ele ficou lá, esperando eu falar. Eu saí do cigarro e ele estava lá, para ver se eu ia gritar. Sabe o que eu fiz? Lavei os panos, estendi e vim quietinha para casa. Eu tenho certeza que foi aquele vagabundo [Cezar] que falou isso para ela [não lavar os panos]. Olha que coisa horrível! E ele faz essas duas serem marionetes dele. Eles fazem isso. A Kally foi levar para ele, tipo: Ela pediu para eu lavar os dois panos.

Márcia ainda demostrou que está bastante irritada com o grupo Paiol e não faz nem questão de fingir que se dá bem com Shayan, Alicia X ou Cezar Black.

- Ali ninguém me salva, eles nunca me salvaram. Ainda arredaram os que me salvavam para o lado deles. Os dois. Eles conseguiram engambelar os dois.