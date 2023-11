Ana Hickmann abre boletim de ocorrência após sofrer violência doméstica

Ana Hickmann abriu um boletim de ocorrência contra o marido no último sábado, dia 11. O documento, obtido pelo G1, dizia que a apresentadora precisou de atendimento médico e está usando uma tipoia no braço após o ocorrido.

A polícia teria sido chamada até o condomínio onde o casal mora, na cidade de Itu, no estado de São Paulo. No local, Ana contou aos policiais que na tarde daquele sábado, por volta das 15h30, discutiu com o marido na cozinha. Além dos dois, o filho do casal, de dez anos de idade, também estava presente e se assustou com a briga.

Alexandre teria pressionado Ana contra a parede e a ameaçado com cabeçadas. Ao se desvencilhar e sair correndo, o empresário teria perseguido a esposa e fechado uma porta de correr em seu braço.

Quando a polícia chegou à casa, Alexandre já havia deixado o loca. Vale lembrar que, em entrevista para o colunista Leo Dias, ele negou todas as acusações, que chamou de fantasias.