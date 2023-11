China vai realizar exercícios militares com outros cinco países asiáticos no final do mês

O governo chinês anunciou neste domingo que as forças armadas do país vão realizar exercícios militares com Camboja, Laos, Malásia, Tailândia e Vietnã no final de novembro, na cidade chinesa de Zhanjiang, Guangdong.

Em comunicado, a China disse que a série de exercícios tem como tema "operações militares conjuntas de contra-terrorismo e manutenção da segurança marítima", e deve ser dividida entre ações terrestres e marítimas. Segundo os chineses, o objetivo é fortalecer a capacidade dos participantes no combate ao terrorismo e nas operações antiterrorismo e antipirataria marítima, além de "aprofundar ainda mais a confiança militar mútua e a cooperação prática, para juntos manter a paz e a estabilidade regional".