Gabigol questiona expulsão e Tite admite frustração com empate no clássico Fla-Flu

Gabigol não vem passando por sua melhor fase no Flamengo. O atacante, um dos maiores ídolos do clube, perdeu espaço no time titular desde a chegada do técnico Tite e vem tendo poucos minutos em campo. No empate por 1 a 1 com o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, entrou na parte final do segundo tempo e acabou sendo expulso após atrito com o zagueiro Nino, que também recebeu o cartão vermelho.

Nas redes sociais, o atacante questionou a expulsão e cobrou uma explicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na súmula, o árbitro Wilton Pereira Sampaio disse que expulsou o atleta "por praticar ação ofensiva e abusiva ao ir de encontro ao seu adversário, dando uma peitada no mesmo, gerando um ato conflito entre eles. O mesmo foi contido por seus companheiros e retirado do campo."

A expulsão do atacante fez o diretor executivo do futebol do Flamengo, Bruno Spindel ir até a coletiva de imprensa do técnico Tite para contestar a arbitragem. "Infelizmente estou aqui mais uma vez para falar de arbitragem. Queria entender da comissão de arbitragem, do VAR e do árbitro, qual é o motivo da expulsão do Gabriel. Quem esgana e agride é o Nino. Não é o Gabriel. Ele mantém os braços para baixo e não revida a agressão. Queremos entender o motivo da expulsão do Gabriel, ouvir o áudio do VAR e da comissão sobre a expulsão, que julgamos totalmente errada, se quem agrediu foi o Nino", afirmou.

Já Tite optou por não estender o tema sobre a expulsão de Gabigol e fez uma análise do empate com o Fluminense. Na visão do treinador, o Flamengo ficou com a sensação de que poderia ter saído vitorioso do clássico.

"Fica a sensação de que poderíamos ter vencido. No contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo. Grande. Talvez, se tivesse concretizado as oportunidades, faria um placar mais elástico. Hoje estavam em campo no Fla-Flu os dois últimos campeões da Libertadores. Isso é grande. Com um grande trabalho do Diniz, do Angioni, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo do nível do 1º tempo foi impressionante para mim. Nas trocas, no segundo tempo, tu revitalizas. Quando eu ia fazer esses ajustes, tomamos o gol no segundo tempo. O jogo terminou mais equilibrado. Metade para nós muito superior, uma outra parte, 25 minutos, talvez, de superioridade do Fluminense, mas sem uma contundência", disse.

O empate impediu que o Flamengo encostasse nos líderes do Brasileirão e deixou o time no quinto lugar, com 57 pontos, contra 62 do Palmeiras, que assumiu o primeiro lugar com a vitória sobre o Internacional por 3 a 0.

Ainda sonhando com o título da competição, apesar de Tite enfatizar que o objetivo chega alcançar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Flamengo volta a campo no dia 26 de novembro (domingo), às 18h30, para enfrentar o América-MG, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).