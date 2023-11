Napoli perde com gol no fim e deixa escapar chance de encostar nos líderes do Italiano

Atual campeão do Campeonato Italiano, o Napoli desperdiçou mais uma chance de se aproximar dos líderes ao perder para o Empoli por 1 a 0, neste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, pela 12ª rodada, com gol nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Kovalenko.

Com 21 pontos, o Napoli pode deixar a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao final da rodada. Já o Empoli deixou a zona de rebaixamento e pulou para o 17º lugar, com dez pontos, um a mais do que o Cagliari, em 18º.

Apesar de todo o apoio de seus torcedores, o Napoli fez um primeiro tempo discreto e criou poucas oportunidades de gol, a melhor delas aos 13 minutos, quando Anguissa aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear no ângulo. A bola tinha endereço certo, mas Berisha fez uma defesa espetacular para impedir que o time mandante saísse na frente do marcador.

Mais tarde, aos 28, Simeone chegou a marcar, mas a arbitragem anulou o lance e pegou impedimento do atleta do Napoli. Já o Empoli optou por se defender, conseguiu anular os espaços do adversário e arriscou em jogadas de contra-ataque. Com isso, conseguiu levar o 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Napoli foi mais incisivo, chegou a ter 65% de posse de bola e criou, no total, 18 oportunidades de gol. Mesmo assim, não conseguiu passar pela marcação do Empoli, muito pela grande atuação do goleiro Berisha, que fez mais duas excelentes defesas.

Já o Empoli foi certeiro. O time visitante resolveu arriscar nos minutos finais e acabou saindo com a vitória. Aos 46, Kovalenko recebeu dentro da área e acertou um bonito chute, no canto esquerdo do goleiro, para decretar a vitória que tira a equipe da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Napoli enfrenta o Atalanta no dia 25 de novembro (sábado), às 11h, no Atleti Azzurri d'Italia. Já o Empoli recebe o Sassuolo no domingo (26), às 11h, no Carlo Castellani.